Жертвами коронавируса в Италии стали более полусотни человек

В Италии за сутки число заболевших китайским коронавирусом COVID-19 увеличилось с 34 до 52 человек. Количество зараженных выросло до 1835 человек, 149 вылечились. Около 166 человек остаются в реанимации.

Об этом сообщает итальянский Департамент гражданской обороны, передает радио Свобода.

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Больше всего больных в северном регионе страны, Ломбардии. Соответствующие итальянские инстанции отмечают, что по сравнению с данными воскресенья 18 человек умерли, в том числе трое в Эмилии Романье. Все они были пожилыми людьми или имели серьезные заболевания.

А тем временем, в Минздраве рассказали, как Украина подготовилась на случай появления коронавируса.Так, в каждой области Украины определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях.

Кроме того, в Минздраве заявили, что украинцы неправильно используют маски.В ведомстве отметили, что скупать маски для защиты от коронавируса неправильно. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.

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