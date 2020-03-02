Защита от коронавируса: в Минздраве заявили, что украинцы неправильно используют маски

Скупать маски для защиты от коронавируса неправильно. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко.

"Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей. Что касается того, что ее используют для защиты, это больше психологический эффект. Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса", - отметил Ляшко.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса.

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Как сообщалось, по состоянию на 2 марта 2020 года в мире зарегистрировано 89 072 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3048 – летальные. Выздоровели уже 45 074 человека. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Отметим, в Украине готовятся к возможному появлению в стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно дежурит в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Тем временем в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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