Жизнь в ЕС становится дороже: инфляция рекордно выросла

Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 2,1% относительно июля 2017 года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского Союза. При этом темпы инфляции ускорились по сравнению с июньскими на 2%.

Опубликованные 17 августа данные совпали как с предварительными показателями, так и со средним прогнозом аналитиков. При этом рост цен в июле-2018 в еврозоне стал максимальным с декабря 2012 года, отмечает Trading Economics.

Усиление инфляции в ЕС было обусловлено, в частности, ускорением роста стоимости энергоносителей (до 9,5% против 8% в июне). Между тем, цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия поднялись всего на 2,5% по сравнению с 2,7% в июне лета. Рост цен на услуги составил в июле 1,4% против 1,3% в июне месяце.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (т.н. индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центробанк), в прошлом месяце увеличились на 1,1% в годовом выражении по сравнению с 0,9% в июне.

Отметим, целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) для инфляции составляет "немногим менее 2% в годовом выражении". Как известно, в прошлые годы Евросоюз столкнулся с проблемой дефляции и низкой инфляции, что грозило спадом в экономике еврозоны.

Низкая инфляция в ЕС – в чем проблема

Низкая инфляция, а тем более дефляция говорят о спаде в экономике. Снижаются потребительский спрос (люди предпочитают откладывать покупки в расчете на снижении цен) и выпуск продукции, растет безработица. В результате сокращается объем инвестиций, что стимулирует дальнейшее падение цен на товары и сокращение объемов производства, как следствие, растет безработица.

Для борьбы с низкой инфляцией в еврозоне Европейский центробанк снижал до нуля базовые ставки – т.е. предлагал коммерческим банкам бесплатные кредиты, а ставки по депозитам для коммерческих банков – с минус 0,3% до минус 0,4% – т.е. банки не получали доход от своих депозитов, а приплачивали ЕЦБ за хранение денег.

Это было сделано для того, чтобы европейские банки щедрее кредитовали экономику и выдавали кредиты населению, особенно длинные – например, ипотечные.

Теперь же европейский центробанк будет постепенно сворачивать программу "количественного смягчения" (Quantitative easing, QE), в рамках которой для стимулирования роста цен ЕЦБ выкупал рисковые активы, выпуская под это дополнительные деньги и заводя таким образом оборотные средства в экономику ЕС.

К слову, в декабре 2016 года завершился рекордно долгий с 1971 года период дефляции в Швейцарии – тогда впервые за 26 месяцев потребительские цены не снижались в стране.

Украина идет к целевому диапазону по инфляции

Тем временем, в июле 2018 года в Украине снизились потребительские цены – то есть была зафиксирована дефляция. В годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) рост цен замедлился до 8,9%, а базовая инфляция составил 3,4% – этот показатель не растет в Украине с мая.

Напомним, Нацбанк для сдерживания роста цен с 12 июля повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 17,5%. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, в случае, если риски повышения инфляционного давления усилятся, Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки – до тех пор, пока инфляция с помощью жесткой монетарной политики не будет приведена к установленным НБУ целям.

По прогнозу Нацбанка, на конец 2018 года инфляция в Украине должна составить 8,9%. При этом на конец 2019 года инфляция должна составить 5,8% и, таким образом, достичь целевого диапазона, который был ранее определен регулятором.