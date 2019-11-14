Adidas представил форму сборной России по футболу с флагом Сербии: фото

Фото: Telegram-канал «Мутко против».

Реклама

В Российском футбольном союзе рассматривают возможность досрочного разрыва контракта с компанией Adidas, которая презентовала новую форму для сборной РФ по футболу – с перевернутым национальным флагом на рукавах.

Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко против".

Презентация состоялась еще 7 ноября – в новой форме российские футболисты должны были закончить отборочный раунд чемпионата Европы-2020, но в РФС сообщили, что два последних матча было решено доиграть в старой форме.

Российские СМИ пишут, что это было вызвано недовольством болельщиков, которых возмутил перевернутый триколор РФ на рукавах футболок, который бы больше подошел сборной Сербии.

INSTAGRAM

По этому поводу с Adidas, который является официальным партнером РФС с 2008 года, могут разорвать контракт о сотрудничестве, который действует до 2022 года.

В самой компании случившийся казус объяснили тем, что неверная последовательность цветов "выстраивается в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола".

Также в Adidas утверждают, что дизайны форм национальных сборных разрабатываются "в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами", и не стали комментировать возможность досрочного прекращения сотрудничества с РФС.

Напомним, в прошлом месяце в Саудовской Аравии неумышленно поглумились над другим национальным символом России – во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом оркестр пытался сыграть российский гимн, но не сумел попасть почти ни в одну ноту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама