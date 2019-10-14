Не пинайте трубача, он играет, как умеет: исполнение гимна России перед Путиным развеселило соцсети

Президент страны-агрессора вновь стал объектом насмешек в соцсетях

Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

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Президент России Владимир Путин, которого ранеепотроллил идер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, в программу которого, например, входит встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. В аэропорту Эр-Рияда Путина встретили со всеми полагающимися почестями, включая артиллерийский салют. Местный оркестр исполнил для президента российский гимн.

У музыкантов долго не получалось попасть в нужные ноты, но они боролись до конца. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца", — написал он.

Между тем, пользователи соцсетей, не стеснялись в выражениях, комментируя такое "уважение" к кремлевскому лидеру. Пользователи Twitter считают, что так было показано отношение к России и ее руководителю.

Напомни, что в 2010 году похожая история произошла с сирийским оркестром.

А в 2015-м — с египетским.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом насмешек.

Так, в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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