Adidas убрал фото одежды с гербом СССР с официальных ресурсов

Сегодня, 02:50

Adidas удалил с сайтов продукцию с советской символикой

фото: скриншот страницы
фото: скриншот страницы

Спортивный бренд Adidas убрал фото одежды с советской символикой со своих официальных ресурсов. Соответсвующая информация была размещена на официальном сайте компании и в официальном интернет-магазине.

На сайтах компании осталась только одежда с российской символикой.

Напоминаем, что ранее компания представила коллекцию спортивной одежды с гербом Советского Союза – в честь Чемпионата мира по футболу.

Данный факт возмутилв многочисленных комментаторов в интернете.

В украинском институте Национальной памяти отметили, что "К дочернему предприятию "ADIDAS-УКРАИНА" направлено письмо с напоминанием о запрете распространения в Украине продукции с символами коммунистического тоталитарного режима."

Как известно, 21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Из-за действий России на международной арене многие правительства уже снизили уровень своего официального представительства на чемпионате на уровне делегаций. Раздаются также призывы к бойкоту соревнований.

Ранее мы писали, что россияне опозорились перед стартом ЧМ, неверно написав один из городов турнира. Тогда Нижний Новгород стал "Нижним Новгодором".
Россия, фото, ссср, скандал, одежда, чемпионат, ЧМ-2018, Adidas
Источник:

"Сегодня"

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