ФОТОФАКТ. Адвокат показал рану пленного украинского моряка
Рана украинского моряка до сих пор не заживает в российском плену
Адвокат пленного украинского моряка Василия Сороки, который был ранен во время захвата судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, показал фотографию раненой руки украинца.
"Был сегодня у Сороки Василия, как раз после визита уполномоченной по правам московского человека Потяевой, которая утверждает, что Василий выздоровел на 80%. Откуда у Потяевой эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне не известно", – написал Сергей Бадамшин в своем Facebook.
По его словам, "функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки, а медицинские документы в нарушение закона не предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному".
"Так что если все так хорошо (по словам Потяевой), то к чему скрывать медицинские документы? Мы-то знаем ответ. Тем не менее, военнопленный Сорока держится молодцом и стойко переносит все тяготы и лишения военной службы", – резюмировал он.
Стоит отметить, что все захваченные россиянами в Керченком проливе украинские моряки назвали себя военнопленными.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ всячески пытаются склонить военнопленных украинских моряков, которые незаконно удерживаются в СИЗО "Лефортово", к подписанию досудебного соглашения.
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