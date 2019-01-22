ФОТОФАКТ. Адвокат показал рану пленного украинского моряка

Рана украинского моряка до сих пор не заживает в российском плену

Адвокат рассказал о состоянии пленного моряка. Фото: AFP

Адвокат показал рану пленного украинского моряка //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/733/5a2/5c47335a20ab0.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/733/5a2/5c47335a20ab0.jpg 2019-01-22T17:17:00+02:00 Россия Рана украинского моряка до сих пор не заживает в российском плену

Адвокат пленного украинского моряка Василия Сороки, который был ранен во время захвата судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, показал фотографию раненой руки украинца.

"Был сегодня у Сороки Василия, как раз после визита уполномоченной по правам московского человека Потяевой, которая утверждает, что Василий выздоровел на 80%. Откуда у Потяевой эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне не известно", – написал Сергей Бадамшин в своем Facebook.

По его словам, "функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки, а медицинские документы в нарушение закона не предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному".

"Так что если все так хорошо (по словам Потяевой), то к чему скрывать медицинские документы? Мы-то знаем ответ. Тем не менее, военнопленный Сорока держится молодцом и стойко переносит все тяготы и лишения военной службы", – резюмировал он.

Стоит отметить, что все захваченные россиянами в Керченком проливе украинские моряки назвали себя военнопленными.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ всячески пытаются склонить военнопленных украинских моряков, которые незаконно удерживаются в СИЗО "Лефортово", к подписанию досудебного соглашения.

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Адвокат показал рану пленного украинского моряка". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...