Адвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию

Адвокат считает, что ни одно государство не будет заниматься вопросами его безопасности

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Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его клиента получить политическое убежище во Франции не связано с вопросами безопасности.

"Здесь он все-таки находится в безопасном положении, но Эдвард человек смелый, решительный, поэтому, если он ставит вопрос о возможном получении вида на жительство в других странах, то почему бы и нет? Но, с другой стороны, ни одно государство не будет заниматься вопросами его безопасности", — заявил Кучерена.

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Напомним, Эдвард Сноуден заявил, что запросил получение политического убежища во Франции.

Напомним, Эдвард Сноуден прославился на весь мир рассказами о том, как американские спецслужбы следят за гражданами США и других государств, в том числе и прослушивают телефоны политических лидеров. Эта информация породила ряд скандалов. Сноуден сбежал из США, опасаясь за свою жизнь.



Беглый разведчик просил убежище во многих странах Европы и Южной Америки, однако везде получал отказ. В итоге приютить беглеца согласилась Россия. При этом и сам Сноуден, и российские власти всегда подчеркивают, что американец не сотрудничает с российскими спецслужбами.

В США Сноудену предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Власти США настаивают на том, что Сноуден должен вернуться на родину и предстать перед судом.

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