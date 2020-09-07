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Алексей Навальный вышел из комы

7 сентября, 16:21

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Но делать какие-либо выводы о дальнейшем самочувствии политика врачи пока не берутся

Российского оппозиционера Алексея Навального, в отравлении которого страны Запада напрямую обвиняют Кремль, вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось, он уже дышит сам и реагирует на речь.

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Об этом заявили представители немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение политик.

"Пациента вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Пациент реагирует на словесные раздражители, но еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления. Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального", – говорится в сообщении на сайте клиники.

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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В ответ на происшествие ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал это "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком"и призвал мир отреагировать.

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление шарите Алексей Навальный новичок
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