Американские эсминцы на Балтике и в Черном море: появилась реакция Минобороны РФ

Американские эсминцы в Европе базируются на испанской военной базе и являются частью европейской противоракетной обороны

Фото: wikipedia

Американские эсминцы на Балтике и в Черном море: появилась реакция Минобороны РФ //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/57e/d47/5c457ed475937.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/57e/d47/5c457ed475937.jpg 2019-01-21T10:21:00+02:00 Россия Американские эсминцы в Европе базируются на испанской военной базе и являются частью европейской противоракетной обороны

Корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный" взяли на сопровождение два американских эсминца с ракетным оружием в Балтийском море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Грейвли" и "Портер", – заявили в НЦУО.

"Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", - отметили военные.

Ранее российские военные сообщили о слежении за эсминцем США "Дональд Кук" в Черном море.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

"Дональд Кук", а также эсминцы ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер" размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Ранее мы писали о том, как в Черное море вошел корабль Шестого флота Военно-морских сил США USS FortMcHenry (LSD 43).

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