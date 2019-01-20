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Эсминец США вошел в Черное море: Россия нервничает 

Сегодня, 00:00

За американским ракетным кораблем следит российский сторожевой "Пытливый"

Фото: c6f.navy.mil
Фото: c6f.navy.mil.
Эсминец США вошел в Черное море: Россия нервничает  //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/39d/1a0/5c439d1a00625.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/39d/1a0/5c439d1a00625.jpg США За американским ракетным кораблем следит российский сторожевой "Пытливый"

Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook в 19:50 по киевскому времени вошел в акваторию Черного моря, после чего силы Черноморского флота России сразу же приступили к слежке за ним. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны, передает ТАСС.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", – заявили в центре.

К наблюдению привлечен сторожевой корабль "Пытливый". Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Ранее мы писали о том, как Черное море вошел корабль Шестого флота Военно-морских сил США USS FortMcHenry (LSD 43).

Напомним, недавно в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который пришел в Украину после нападения россиян в Черном море.

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Черном море, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь".

США, Черное море, эсминец

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