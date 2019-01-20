Эсминец США вошел в Черное море: Россия нервничает
За американским ракетным кораблем следит российский сторожевой "Пытливый"
Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook в 19:50 по киевскому времени вошел в акваторию Черного моря, после чего силы Черноморского флота России сразу же приступили к слежке за ним. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны, передает ТАСС.
"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", – заявили в центре.
К наблюдению привлечен сторожевой корабль "Пытливый". Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота.
Ранее мы писали о том, как Черное море вошел корабль Шестого флота Военно-морских сил США USS FortMcHenry (LSD 43).
Напомним, недавно в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который пришел в Украину после нападения россиян в Черном море.
Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Черном море, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь".
Вы сейчас просматриваете новость " Эсминец США вошел в Черное море: Россия нервничает ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Китай – главная угроза: в США приняли новую военную доктрину
США признали опасность Москвы и Пекина, которые продолжают разрабатывать и улучшать ракетные вооружения
Голландский корабль НАТО намерен зайти в Черное море
Пристайко отметил возросшую интенсивность захода кораблей НАТО в Черное море