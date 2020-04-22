Киевский форум по безопасности: 24 апреля смотрите уникальную дискуссию с участием четырех послов США

24 апреля в 15:00 по киевскому времени состоится трансляция дискуссии Киевского форума по безопасности при участии послов Курта Волкера, Джона Хербста, Стивена Пайфера, Уильяма Тейлора.

Развал Советского Союза произошел после более десяти лет низких цен на нефть. Понимает ли сегодня хоть кто-то в Москве, что пора остановить агрессию против Украины? Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной состоянию и перспективам мирного процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

"Для этого есть как минимум две причины. Первая – пандемия ... Не понятно, есть ли у Кремля возможности справиться с этим", – отметил Джон Хербст.

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"Второй пункт. Пандемия привела к резкому спаду глобального спроса на нефть. А российская экономика зависит от углеводородов... И вдруг – они ничего не зарабатывают", – сказал посол.

Он не исключил, что в конечном итоге Путину придется остановить агрессию на Донбассе.

"Поэтому это возможное начало настоящей дискуссии в Москве касательно этого", – отметил Джон Хербст.

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Участие в дискуссии приняли Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности, а также Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

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В центре внимания разговора высокопоставленных американских и украинских государственных деятелей и дипломатов были главные проблемы защиты Украины от российской агрессии, восстановление нашей территориальной целостности и установление долгосрочного мира в Восточной Европе.

Полная версия онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности выйдет 24 апреля в 15:00.

Участники дискуссии:

Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах;

Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах, вице-президент Американского института мира;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" – модератор дискуссии.

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