Задержание наемников ЧВК Вагнера: СМИ заметили странные нестыковки

Наемники могли направляться на Африканский континент транзитом через Беларусь

Задержанные под Минском наемники российской ЧВК Вагнера могли прибыть в столицу Беларуси не для дестабилизации ситуации в республики накануне выборов президента, а использовать ее в качестве перевалочного пункта, направляясь в Судан.

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На такое мнение наталкивает раскадровка видео задержания российских наемников, которое проанализировал Telegram-канал NEXTA_TV и заметил странные нестыковки в ролике.

Журналистов издания удивил тот факт, что ручка двери номера, где находился "вагнеровец", была уже опущена до того, как белорусский спецназовец выбил ее.

Также смутило то, что спецназ шел брать профессиональных наемников с поднятым вверх стволами пистолетов.

Хотя официальные белорусские СМИ сообщали, что "вагнеровцы" прибыли в страну одетые в вещи в стиле милитари, оппозиционеры этого не заметили.

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Удивило и то, что постель кровати, на которой предположительно отдыхал "вагнеровец", осталась несмятой даже после его вооруженного захвата.

А суданские деньги и телефонные карты африканского государства вообще были бы крайне нецелесообразными в Беларуси.

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Telegram-канал WarGonzo тоже пишет, что ЧВК Вагнера использовала Минск как транспортный хаб в период коронавируса.

Белорусские спецслужбы якобы были предупреждены и обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски россиян на "восточные фронты".

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При этом договоренности о транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и президент Александр Лукашенко якобы был в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что задержанные в Беларуси наемники Вагнера "засветились" в Судане , Крыму и на Донбассе.

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