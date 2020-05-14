Без купели и чая: в российских банях ввели запреты из-за коронавируса

Работники саун и бань будут выходить на смену в масках, перчатках, спецодежде и сменной обуви

В России, где ранее ушла под воду плавучая баня вместе с посетителями, из-за коронавируса изменились рекомендации для работы саун и традиционных бань в РФ: бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, а контакты между посетителями ограничат.

Число людей за один сеанс будет ограничено площадью помывочных, – чтобы исключить лишние контакты и соблюсти полутораметровую социальную дистанцию. Между сеансами должен быть временной промежуток не менее 20 минут – перерыв понадобится, чтобы посетители меньше контактировали, а у персонала было время провести дезинфекцию.

Также прописан запрет на использование купелей и бассейнов, а также запрет давать посетителям еду, чай, кофе и другие напитки.

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Персонал бань и саун будет проходить в начале смены "входной фильтр" – к работе не допустят лиц с высокой температурой и другими признаками инфекционных заболеваний, например, кашлем и насморком.

Работники саун и бань будут выходить на смену в масках, перчатках, спецодежде и сменной обуви. После окончания каждого рабочего дня спецодежду, полотенца и простыни должны сразу отправляться в стирку. И у посетителей, и у персонала должна быть возможность обрабатывать руки антисептиками.

Ранее сообщалось, что Россия, которая еще накануне занимала третье место среди стран по количеству подтвердившихся случаев заражения коронавирусом, поднялась еще на строчку в этом списке.

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