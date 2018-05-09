ЧМ-2018: российские города пока не готовы встречать гостей

Сегодня, 00:27

На подготовку город потратил больше миллиарда долларов, но ни подъездов к стадиону, ни станции метро рядом нет, а сам Нижний Новгород утопает в грязи и мусоре


Еще один город в России может оказаться не готовым встречать гостей Чемпионата мира по футболу. Отсутствие тротуаров, ржавые троллейбусы и центр города, похожий на захолустье. Все это – в российском Нижнем Новгороде, где пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу. На подготовку город потратил больше миллиарда долларов. Но ни подъездов к стадиону, ни станции метро рядом нет. А сам Нижний Новгород утопает в грязи и мусоре.

Удивит гостей сразу по приезду железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода: ни табличек, ни указателей, искать выход в город придется долго. Вокзал уже год на реконструкции, рассказывают местные. И не похоже, что ее заканчивают. Хотя строители говорят – успеют.

Центр города разваливается уже давно. С аварийными домами здесь целые улицы. Но никому нет дела. Как и до чистоты в городе. Улицы грязные, везде полно мусора, тротуаров просто нет, в этих рытвинах ноги поломать можно. Такое ощущение, что здесь недавно была бомбежка. Во дворы вообще лучше не заходить. Местные говорят – небезопасно.

В любой момент аварийные здания могут рухнуть. Уже отваливаются куски и от крыш, и от стен.

Конечно, внешний вид города не соответствует приему такого количества иностранных гостей.

Но главным сюрпризом для гостей станут, пожалуй, цены. К примеру, сейчас за ночь в простеньком номере этого отеля возьмут почти 3000 рублей, это полсотни долларов. А вот на время мундиаля, будет в разы дороже 0 от 16 000 рублей.

Удивит иностранцев и местный транспорт: троллейбусы ржавые, да и ходят редко.

На остановке можно простоять минут 20, а то и час. На линиях не хватает автобусов, признают чиновники. А к тем, которые есть, иностранцы, пожалуй, отнесутся с опаской

Но на троллейбусе к стадиону не доехать. Все подъезды – перерыты. А обещанной станции метро до сих пор нет.

Станцию метро "Стрелка" должны были построить у стадиона, чтобы к нему было удобнее добираться. Но ее до сих пор не открыли – она существует пока только на этом табло.

На подготовку к чемпионату у города было 8 лет и 70 миллиардов. Но не хватило ни времени, ни денег. До первого матча – осталось чуть больше месяца.

Ранее сообщалось, что Москва оказалась не совсем готова к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее мы писали, что россияне опозорились перед стартом ЧМ, неверно написав один из городов турнира. Тогда Нижний Новгород стал "Нижним Новгодором".
Россия, чемпионат мира, ЧМ-2018
Источник:

"Сегодня"

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