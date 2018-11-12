За создание чучела Путина в Перми задержан подозреваемый

Сегодня, 15:00

Александра Шабарчина доставили в военкомат города Верещагино как "уклониста" – сейчас он проходит медицинское обследование

Фото: vk.com/s602531
Фото: vk.com/s602531

Полиция российской Перми задержала волонтера местного штаба оппозиционера Алексея Навального, которого подозревают в причастности к появлению в центре города чучела Путина с надписью "Военный преступник Пыня".

Как сообщают на странице штаба в соцсети Вконтакте, Александра Шабарчина "полицейские подкараулили в подъезде его дома". При этом руководил задержанием майор Озорнин – он уже неоднократно проводил обыски в штабе и задерживал его сотрудников.

Шабарчина доставили в военкомат его родного города - Верещагино – как "уклониста" – сейчас он проходит медицинское обследование перед военным призывом.

"Мы предполагаем, что задержание и попытка принудительной отправки Саши в армию связаны с проведением вчерашней акции", – уточняют в штабе Навального.

Напомним, что 11 ноября около пермского ЦУМа к столбу привязали манекен в полосатой робе и с маской Путина. Изначально в качестве подозреваемых были задержаны лидер местного отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний приятель, но через пару часов их отпустили.

Как мы уже писали, в августе под посольством РФ в Киеве активисты сожгли чучело президента России Владимира Путина, завернутое в "флаги" террористов "Л-ДНР".

Также сообщалось, что после победы Путина на президентских выборах в этом году по России прокатилась серия многолюдных демонстраций "Он нам не царь", сотни участников которой были задержаны.
Россия, Путин, Пермь, оппозиция, чучело
Источник:

"Сегодня"

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