Чуть не раздавил солдат: появилось видео, как в России на параде перевернулся танк

Сегодня, 05:20

Механик-водитель танка оказался агентом Вооруженных сил Вейшнории, "потроллил" россиян украинский военный

Перевернувшийся в Курске Т-34. Фото: &quot;Пикаду&quot;
Перевернувшийся в Курске Т-34. Фото: "Пикаду"

В российском городе Курск перевернулся танк Т-34, который заезжал на платформу тягача. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Инцидент произошел 23 августа. При погрузке танка он свалился и чуть не придавил рядом стоявших военнослужащих.

"На параде в Курске перевернулся Т-34 и чуть не раздавил стоявших рядом небратьев (российских военных – ред.). В ходе расследования обнаружилось, что механик-водитель танка – агент Вооруженных сил Вейшнории (пошутил офицер)", – написал "Штирлиц".

Отметим, что парад был посвящен годовщине легендарной битвы на Курской дуге в 1943 году.

Отметим, что в России не первый раз уже многотонные машины оказываются "на спине". В апреле мы писали, как в Хабаровском крае танк оказался в кювете – во время транспортировки танк Т-72 упал с трала.

Также ранее в городе Наро-Фоминск Московской области России танк попал в курьезное ДТП. Грузовой автомобиль, который перевозил танк в составе военной колоны, не вошел в поворот, в результате чего боевая машина упала и перевернулась.
Россия, танк, штирлиц, парад
Источник:

"Сегодня"

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