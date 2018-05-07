ЧВК "Вагнера" пригласили на парад 9 мая в Москве – СБУ

Вчера, 15:25

Приглашением на парад Кремль пытается поднять боевой дух в вооруженном формировании, потрепанном в Украине и Сирии, считают в спецслужбе

Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На парад ко Дню Победы в Москве приглашены руководители так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" – для поднятия боевого духа в вооруженном формировании, рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Вы знаете об их потерях в Сирии, вы знаете, что они несли потери в том числе и в Украине, поскольку принимали участие в конфликте, насколько мы знаем, в июне 2014 года. Среди приглашенных – кадры российских военных, которые с 2014 года были откомандированы в ЧВК "Вагнера" в качестве инструкторов отдела боевой подготовки", – сообщил Грицак.

По его словам, подготовка "частной армии президента Путина" включает тактическую, огневую, инженерную и артиллерийскую подготовку. Кроме того, обучаются экипажи танков, БМП, БТР и расчеты средств ПВО. Всего же СБУ установило личности 26 офицеров Вооруженных сил России из этого подразделения.

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Ранее в Украине при попытке незаконного пересечения границы был задержан бывший российский военный, который рассказал, как Военно-морские силы РФ переправляют в Сирию наемников частной военной компании "Вагнера".

Напомним, 7 февраля в результате оборонительной операции США против российских наемников было ликвидировано, по разным оценкам, до нескольких сотен нападавших и до 90% их военной техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. Bloomberg сообщал, что число погибших было около 200. По данным Reuters, их было не менее 100, а другие источники называли от 300 до 600 погибших.
грицак, вагнер, ЧВК Вагнера, ЧВК
Источник:

"Сегодня"

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