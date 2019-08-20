Дальше только хуже: россияне не верят в улучшение жизни в стране

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Ранее рекордный процент россиян выразил нежелание платить за Крым, а теперь абсолютное большинство жителей страны отказались верить в то, что в их стране улучшится положение дел в экономике либо что жизнь в России станет безопаснее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Так, веру в улучшение экономического и финансового положения в РФ выразили лишь 25% респондента, тогда как 22% заявили, что страну ждет упадок, а 30% – что ничего не изменится.

Реклама

Также каждый пятый участник опроса готовится к тому, что жизнь станет еще менее спокойной, чем есть, а 32% думают, что в этом плане ситуация не изменится. Еще 18% респондентов заявили, что жить в России будет более безопасно.

Кроме того, почти две трети россиян (62%) назвали ситуацию в стране не располагающей к тому, чтобы строить планы на жизнь на ближайшие несколько лет.

Основными причинами они называют "нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне", маленькие размеры зарплат и пенсий, низкий уровень жизни и рост цен и тарифов.

Напомним, как показал другой опрос, трое из пяти россиян в той или иной мере не доверяют премьер-министру своей страны Дмитрию Медведеву, а каждый третий не верит главе государства Владимиру Путину.

Мы также писали, что ранее абсолютное большинство российских граждан заявили о бесполезности протестов в их стране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама