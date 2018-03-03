Дайте нам материалы: Путин ответил США по вмешательству России в выборы

Российский президент Владимир Путин призвал американцев официально предоставить документы, доказывающие вмешательство России в выборы США в 2016 году.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

По его словам, нужно прекратить разговоры на эту тему в прессе и передать в российскую Генпрокуратуру официальный запрос.

"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть. Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы страны. Требуется официальный запрос генпрокурору РФ. Дайте нам документ, официальное требование", – сказал Путин.

Как сообщалось, США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. В нем указывается о действиях России посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

Также 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37 страниц с доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления. Эти иностранцы вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.