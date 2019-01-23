Денег нет, но вы держитесь: Роскосмос не может достроить космодром "Восточный"
Если не выделить деньги на строительство, то уложиться в назначенные рамки будет невозможно, говорит Медведев
Строительство российского космодрома "Восточный", будет невозможным без дополнительного финансирования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на правительственном совещании 23 января.
"Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19", – сказал он.
В связи с этим российская государственная корпорация "Роскосмос" запросила у правительства выделить дополнительные средства, отметив Медведев. По его словам, если не выделить деньги на строительство, то уложиться в назначенные рамки будет невозможно.
Стоит уточнить, что начать запускать ракеты-носители тяжелого класса с "Восточного" в России планировали начать к 2021 году. В этом году должна начаться вторая стадия строительства.
Напомним, в прошлом году российский суд установил, что подрядчик "Роскомоса" украл при строительстве космодрома "более пяти миллиардов рублей.
Мы также сообщали о неудачном запуске с "Восточного" пару лет назад – головная часть ракеты "Союз-2.1б" с 19 спутниками, включая трехтонный гидрометеорологический аппарат "Метеор-М", упала в океане в районе Антарктиды.
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