Депутаты из партии "друзей Путина" погорели на поездке из Германии в Россию

Для членов партии "Альтернатива для Германии" арендовали частный самолет за 25 тысяч евро

Становится все больше доказательств того, что "друзья" президента РФ Владимира Путина в Европе получают финансовые вливания со стороны Москвы. Так, получены доказательства, что Россия заплатила не менее 25 тысяч евро за перелет на частном самолете трех политиков правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Об этом со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о поездке в Москву в феврале 2017 года Фрауке Петри, Маркуса Претцелля и Юлиана Флака. Двое участников поездки уже подтвердили журналистам ее детали. Это первый доказанный случай масштабного финансового вливания в "Альтернативу для Германии" со стороны России, пишет FAZ.

Политики, которые во время поездки в Москву являлись депутатами Европарламента и земельного парламента в Нижней Саксонии, должны были официально сообщить об источниках финансирования поездки в парламентские службы, однако, этого не сделали.

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Рёттген потребовал объяснений от АдГ.

"За каким депутатом земельного или федерального парламента российская сторона послала бы частный самолет и заплатила бы 25 тысяч евро!" – заявил он. Фрауке Петри и Маркус Претцелль на данный момент не являются членами АдГ. Юлиан Флак продолжает оставаться членом партии.

Напомним, в феврале 2018-го в аннексированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев от партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

А в марте 2018-го депутаты АдГ попали в Сирию и посетили Дамаск, чтобы лично убедиться, какая ситуация сложилась в регионе.