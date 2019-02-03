В России перевернулся автобус с детьми: появились подробности
Всего в салоне автобуса находились 45 человек
Водителя слетевшего в кювет автобуса, который перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу, задержали. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге. Сообщается также, что он превысил скорость. Отмечается, что мужчина был трезв.
Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.
Полный список пассажиров автобуса
|1. Осипова Ева + мама
|2. Назарова Лида + мама
|3. Прохорова Кира + мама
|4) Соина Ульяна + мама
|5) Поторочена Ульяна + мама
|6) Аракелян София + мама
|7) Соболева София + мама
|8) Зашиловская Елизавета + мама
|9) Рыжикова Полина + мама
|10) Алексеева Екатерина +мама
|11) Румянцева Влада + мама
|12) Морозова Дарья
|13) Буша Вика + мама
|14) Муковенкова Татьяна + мама
|15) Думанова Настя + мама
|16) Коренова Надежда + мама
|17) Шуилишива Виктория
|18) Синькова Дарья
|19) Боровикова Алина
|20) Таткова Яна
|21) Бородина Ксения
|22) Муравьева Светлана
|23) Гусева Дарья
|24) Ахромина Любовь
|25) Карабаджак Таня
|26) Филипенкова Дарья
|27) Паукова Елена
|28) Авергенкова Елена
|29) Миронова Вера
|30) Миронова Елена Александровна (руководитель ансамбля)
По данным министерства здравоохранения Калужской области, большинство пострадавших в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. 12 детей госпитализированы в Калужскую областную детскую больницу с легкими травмами. У одной девочки переломы таза и ключицы, но операция не потребуется.
В УМВД по Калужской области также уточнили, что автобус ехал без сопровождения ГИБДД.
По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу.
Также мы сообщали, что в результате столкновения фуры и микроавтобуса с украинцами под российским городом Орел погибли мужчина и женщина.
Ранее двухъярусный автобус попал в аварию в Таиланде - огромная машина перевернулась после того, как водитель резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии погибли шесть человек, еще около 50 получили ранения.
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