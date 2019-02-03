В России перевернулся автобус с детьми: появились подробности

Всего в салоне автобуса находились 45 человек

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области.

В России перевернулся автобус с детьми: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/702/e9e/5c5702e9e4a6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/702/e9e/5c5702e9e4a6e.jpg 2019-02-03T17:25:00+02:00 Россия Всего в салоне автобуса находились 45 человек

Водителя слетевшего в кювет автобуса, который перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу, задержали. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге. Сообщается также, что он превысил скорость. Отмечается, что мужчина был трезв.

Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.

Полный список пассажиров автобуса

1. Осипова Ева + мама 2. Назарова Лида + мама 3. Прохорова Кира + мама 4) Соина Ульяна + мама 5) Поторочена Ульяна + мама 6) Аракелян София + мама 7) Соболева София + мама 8) Зашиловская Елизавета + мама 9) Рыжикова Полина + мама 10) Алексеева Екатерина +мама 11) Румянцева Влада + мама 12) Морозова Дарья 13) Буша Вика + мама 14) Муковенкова Татьяна + мама 15) Думанова Настя + мама 16) Коренова Надежда + мама 17) Шуилишива Виктория 18) Синькова Дарья 19) Боровикова Алина 20) Таткова Яна 21) Бородина Ксения 22) Муравьева Светлана 23) Гусева Дарья 24) Ахромина Любовь 25) Карабаджак Таня 26) Филипенкова Дарья 27) Паукова Елена 28) Авергенкова Елена 29) Миронова Вера 30) Миронова Елена Александровна (руководитель ансамбля)

По данным министерства здравоохранения Калужской области, большинство пострадавших в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. 12 детей госпитализированы в Калужскую областную детскую больницу с легкими травмами. У одной девочки переломы таза и ключицы, но операция не потребуется.

В УМВД по Калужской области также уточнили, что автобус ехал без сопровождения ГИБДД.

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу.

Также мы сообщали, что в результате столкновения фуры и микроавтобуса с украинцами под российским городом Орел погибли мужчина и женщина.

Ранее двухъярусный автобус попал в аварию в Таиланде - огромная машина перевернулась после того, как водитель резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии погибли шесть человек, еще около 50 получили ранения.

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Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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