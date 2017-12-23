Джонсон приехал в Москву: чего ждать от его встречи с Лавровым

Вчера, 09:59

Британский дипломат не раз высказывал жесткую позицию в отношении России и поддерживал Украину

Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson
Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что у России и Британии много разногласий.

"Прибыл в Россию для важных переговоров с министром иностранных дел Лавровым. Вероятно, у нас много разногласий, но есть и много того, над чем мы должны работать вместе, включая Сирию, Иран и Северную Корею", – написал Джонсон.

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То, что отношения между Москвой и Лондоном наихудшие со времен холодной войны, он подтвердил и накануне визита, передает DW.

"Есть области, в которых Россия ведет себя гораздо более враждебно по отношению к нашим интересам, чем когда бы то ни было со времен холодной войны. Я дам понять Лаврову, что есть вещи, которые крайне сложно принять и с которыми мы не можем согласиться", – сказал глава МИД Британии.

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Кроме того он отметил, что Британия не может вести дела с Россией, пока та не оставит в покое Украину.

"Россия и Великобритания не могут продолжать "business as usual", то есть вести дела, как обычно, пока Москва не откажется от попыток дестабилизировать Украину и другие европейские страны", – подчеркнул британский дипломат.

В то же время российский сенатор Алексей Пушков уверен, что прорыва в отношения Британии и РФ не будет по результатам визита Джонсона в Москву. Весной уже срывался визит Джонсона в Москву.

"Перед визитом в Москву Джонсон назвал общие интересы: Иран, Сирия, КНДР, Ближний Восток и борьба с терроризмом. Немало, если Лондон настроен серьезно. Но прорыва в ходе визита Джонсона не будет: "общие интересы" в глазах Лондона слабее разногласий. Без Вашингтона, Лондон ни на что не решится", – написал он в Twitter.

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Ранее британские СМИ писали, что в Великобритании находится больше российских агентов, чем во времена "холодной войны". Эти люди годами живут в Великобритании под поддельными документами, засечь их очень тяжело.
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