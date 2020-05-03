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"Ее скоро уволят": в России разразился скандал между Захаровой и Навальным

3 мая, 15:21

Сергей Мартынец

Бывший вице-премьер РФ назвал поступок Захаровой сокрушительным поражением

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова за историю с несостоявшимися дебатами с оппозиционером Алексеем Навальным должны уволить. Об этом написал в Facebook бывший российский политик и экс-вице-премьер Альфред Кох.

Его удивило, что Захарова сама вызвала на дебаты оппозиционера, и сама же от них отказалась.

"Она себя окончательно закопала. Никаких шансов. Если еще вчера утром был какой-то осадок про две минуты, про узкую тему и про отсутствие прямой коммуникации с Навальным и т.д., то сегодня все встало на свои места окончательно: просто слила. Сама вызвала и сама – испугалась. Ну, вы поняли: испугалась это более слабый глагол по сравнению с тем, который я бы хотел здесь употребить… Вызвала на дебаты по-пьяни, а потом протрезвела? Или само интервью Зыгарю дала по-пьяни? Или не было никакой пьяни, а Лавров (глава МИД РФ – ред.) позвонил и просто запретил? Или из АП (Администрации президента – ред.)? По факту полный "зашквар" и потеря лица. Лица российской дипломатии", – написал Кох.

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По его словам, это было громкое поражение Захаровой.

"Ее опустили … и сама это понимала. Ее скоро уволят. А если не уволят, тем хуже для них самих: у победителей не бывает таких лиц. На нем написано поражение. И если ее не уволят, это будет знак, что оно (поражение) уже не за горами", – добавил бывший вице-премьер РФ.

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Отметим, что история началась с того, что Навальный резко прокомментировал слова Захаровой из ее интервью, где она заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом "из-за своего эгоизма и безответственности". За это представительница российского МИДа предложила оппозиционному политику провести публичные дебаты. Однако позже она отказалась участвовать в дебатах, заявив, что с "шулерами разговаривать не собирается", назвав оппозиционера непорядочным человеком.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в России суд принял решение по иску к Путину. Основанный Алексеем Навальным фонд обвинял президента в невыполнении одной из своих функций.

Смотрите также, как в марте этого года Навального в Москве "атаковали" молоком и мукой:

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Россия дебаты Альфред Кох Мария Захарова Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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