В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году

Путин не собирался быть у власти 19 лет, считает Валентин Юмашев

Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев предполагает, что Владимир Путин собирается покинуть пост президента РФ в 2024 году.

"Я думаю, что если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет", – сказал Юмашев, отвечая на вопросы из зала после публичного интервью на тему "Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина" журналисту Владимиру Познеру в Екатеринбурге в пятницу, 22 ноября.

По мнению Юмашева, Путин изначально не планировал так долго оставаться у власти.

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"Я в этом уверен на 100% (...), Путин, когда 31 декабря (1999 года) пришел, он был уверен, дай бог, один срок, а, если два срока, он будет самым счастливым человеком на свете, что сможет через два срока наконец-то отдохнуть, как он хотел. (...) Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", – сказал он.

Напомним, ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан заявлял, что персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ.

Также ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против друзей Путина:

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