Эксперт рассказал о медийной тактике Кремля в Европе и "агентах влияния"

Для противостояния распространению российского влияния в Европе США должны продолжать укреплять свои связи с европейскими странами

Поведение Кремля надоело Западу. Фото: AFP

Россия продолжает вести "гибридную войну" и расширять свое влияние по всему миру. Западные страны во главе с США должны разработать комплексную стратегию для противостояния российскому влиянию, считают авторы доклада "Российские стратегические намерения", подготовленного для Министерства обороны США.

Как отмечает Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте, именно растущее влияние Москвы в Европе, особенно на фоне оккупации Россией Крыма, стало одной из причин, по которой Пентагон был заинтересован в получении оценки действий России широкой экспертной группой.

Ричард Вайц говорит о медийной тактике Кремля и его "агентах влияния": "Средства влияния Кремля включают в себя меры по использованию медиа – либо явно контролируемых Кремлем, таких как RT, либо путем получения контроля над другими медиа, которые позиционируют себя как независимые, но в действительности находятся под контролем Москвы. Это могут быть союзы с политическими партиями или влиятельными людьми в иностранных правительствах, а также с экспертами в различных исследовательских институтах, которые, иногда будучи политиками в прошлом, начинают отстаивать позиции России".

Как отмечает эксперт, с его точки зрения, сами цели Кремля по усилению своего влияния не являются новыми – в отличие от тактики, которая, хотя и схожа с советскими "активными мероприятиями", но выведена сегодня на новый уровень благодаря современным технологиям.

Для противостояния распространению российского влияния в Европе, как отмечают авторы доклада, США должны продолжать укреплять свои связи с европейскими странами, поддерживая политический либерализм и демократические институты. Особое внимание должно быть уделено Болгарии, Румынии и Украине.

Авторы также отмечают, что подход Запада должен быть сфокусирован на сдерживании России, но провоцирования ее нужно избегать. Так, ряд авторов считает, что НАТО не должен принимать в ближайшее время в свои ряды новых членов, например, Украину, или усиливать свое влияние в таких нейтральных странах, как Финляндия.

Эксперты советуют усиливать сотрудничество со странами, не являющимися членами Североатлантического Альянса, через партнерские программы, похожие на "Европейскую политику соседства" Европейского Союза. В то же время НАТО должен укреплять военный потенциал на своей восточной границе.

Украина дала урок, как надо противостоять гибридной войне России.

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