Эксперт рассказал, сколько России приходится тратить на Сирию, Донбасс и Крым

В России идет массовое укрепление среднего класса в погонах, говорит Михаил Пашков

Российская Федерация тратит на военную кампанию и социалку на Донбассе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно. Об этом во время дискуссии в понедельник, 5 марта, рассказал член гражданского совета при МИД Украины Михаил Пашков.

"Если говорить о ситуации внутри России, то я бы отметил в первую очередь массовое укрепление среднего класса в погонах. Российская армия насчитывает 1,9 млн человек, Министерство внутренних дел – 1 млн человек, 600 тыс. – МЧС и Минюст, плюс 400 тыс. – Росгвардия. Это не считая ФСБ, службы внешней разведки и так далее", – отметил он.

Пашков подчеркнул, что общее количество превышает 14 млн человек – примерно столько, сколько было военных в СССР.

"По данным нашего СНБО и немецких источников, Россия тратит на кампанию в Донбассе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно – имеется ввиду социальная и военная сфера", – отметил эксперт.

По словам эксперта, в то же время на Сирию уходит примерно 1 млрд дол., кроме того, затраты идут на Приднестровье, Осетию, Абхазию и, конечно, Крым, который стоит России примерно 1,5 млрд дол. ежегодно.

"Это суммарно получается около 4-5% бюджета", – сказал он.

Ранее, в феврале 2017 года бывший советник Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов заявил, что за время гибридной войны против Украины Россия потратила 150 миллиардов долларов.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что с начала военных действий на Донбассе погибло 2 тысячи 378 украинских военнослужащих.

"За годы войны погибли 2 тысячи 378 украинских военнослужащих, из них 4 женщины. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подорваны на минах. Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли своих сыновей – 2 тысячи 217 женщин", – сказала Геращенко.