Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии

Фото: REUTERS/Yamam Al Shaar

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На фоне наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб серьезно осложнились отношения между Турцией и Россией. Стороны обмениваются гневными дипломатическими заявлениями, дошло дело до ультиматумов. В российских СМИ нынешний уровень отношений между Анкарой и Москвой называют худшим с 2015-года, когда Турция сбила в Сирии российский Су-24. До показательной игры "военными мышцами" и взаимных санкций дело, правда, еще не дошло. Но пока конфликт развивается по восходящей.

Причины конфликта

Если не заглядывать слишком далеко в историю гражданской войны в Сирии, то причины нынешнего конфликта следует искать в 2017 году. Именно тогда в казахстанской Астане три государства – Россия, Турция и Иран взяли на себя ответственность за достижение мира в Сирии. В ходе сложных переговоров было принято решение создать в Сирии четыре зоны деэскалации, следить за прекращением огня, в которых должен был "триумвират". В принципе, эти договоренности были важным этапом реализации решений Совбеза ООН и многосторонних переговоров в Женеве по урегулированию конфликта. Другой вопрос, что президент Сирии Башар Асад выполнять их не собирался.

"Загвоздка в том, что соглашения изначально не работали. В связи с этим проблемы накапливались. Договоренностями никто не был доволен до конца. Особенно местные – сирийские силы и антиправительственные группировки, по крайней мере, их часть. Ни один пункт соглашений не был реализован", – рассказа в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Получив благодаря договоренностям передышку, на сосредоточил усилия на подавлении последних очагов сопротивления ИГИЛ. А, решив эту задачу, принялся методично захватывать зоны деэскалации. В итоге, на данный момент под контролем правительственных войск оказались три из них.

При этом, пока армия Асада при поддержке России превращала в "лунные пейзажи" территории, где та же Россия гарантировала прекращение огня, мир не то, чтобы бездействовал, но, по сути, ограничивал (в том числе на уровне СБ ООН) свое возмущение "крайней озабоченностью". И так было, пока Асад не принялся за последнюю из "зон деэскалации" – провинцию Идлиб.

И вот здесь в полной мере подтвердила свои претензии на роль регионального лидера Турция.

Почему важен Идлиб

К декабрю прошлого года в последней "зоне деэскалации" сосредоточились все оставшиеся на территории Сирии повстанцы: в ходе наступления Асада на другие зоны силы оппозиции уходили именно в Идлиб. Турция для обеспечения защиты провинции от наступления разместила по периметру 12 укрепленных наблюдательных постов. Президент Турции Реджеп Эрдоган при этом четко дал понять, что "сдавать" ключевой для его страны регион Сирии он не намерен. Интерес Анкары – сохранение в Идлибе (провинция примыкает к южным границам Турции) буферной зоны.

"Задача Турции – не допустить сирийскую армию к своим границам через Идлиб. Во-первых, потому, что военная операция может привести к новой волне беженцев в Турцию, которая туркам не нужна. Во-вторых, если сирийская армия выйдет к границам, это нивелирует все успехи Анкары в Сирии – то есть она потеряет контроль над территориями, которые сейчас контролирует. В третьих, в перспективе турки планировали сделать из провинции Идлиб анклав над которым они возьмут кураторство. Чтобы в дальнейшем через политические международные переговоры вернуть его обратно в Сирию, но уже с подконтрольной Анкаре местной элитой. В общем, сценарий "ЛНР-ДНР": создаем местные элиты, их как-то легитимизируем, выводим на международные переговоры и восстанавливаем границы Сирии, но уже со своим ручным анклавом", – говорит Илья Куса.

Наконец, по его словам, Эрдоган не может отступить в Идлибе по политическим причинам.

"Отступив, президент Турции может потерять лицо. Он уже тысячу раз говорил – мы сейчас их остановим, но, по сути, получилось все не в его пользу. Поэтому ему сейчас надо придумать схему или договор, чтобы он мог говорить: смотрите, получилось по-моему. И это для него главное. Общественное мнение внутри страны очень серьезно влияет на Эрдогана", – говорит эксперт.

Для Дамаска захват Идлиба и выход к границе также чрезвычайно важен. Во-первых, тем самым Асад обезопасит себя от вышеописанного сценария. Во-вторых, провинция имеет для сирийцев большое культурное и религиозное значение – там находится множество святынь. Наконец, Асад после побед последних лет не может остановиться в полушаге от окончательного триумфа.

"Асада просто не поймут элиты, военные, если он сейчас не просто отступит, но прекратит наступление. Я не представляю, чтобы сирийцы сами добровольно ушли. Их там могут совместно вытеснить силой. Но чтобы они ушли по доброй воле – это невозможно", – говорит Илья Куса.

А что же русские?

Как ни удивительно это слышать, Путин в данном случае оказался заложником Асада. По крайней мере, так считают эксперты "Сегодня".

"Москва не может бросить Асада. Кремль опирается на него во всей своей сирийской кампании. И я думаю, именно этим Асад и воспользовался, когда начал кампанию и поставил Москву перед фактом: вы с нами или нет? Русским ничего не оставалось выбора. Потому что, как только они чуть отойдут, этим сразу воспользуется Иран, который только и ждет, чтобы русские облажались и Тегеран мог перехватить инициативу и влияние", – говорит Илья Куса.

Тем не менее, именно на Россию обрушила весь свой дипломатический гнев Турция. Что в принципе, логично: Москва действительно брала на себя определенные обязательства по сохранению в Идлибе зоны деэскалации. Причем эти обязательства были подтверждены осенью 2018 года на переговорах Турции и России в Сочи.

Но по факту выходит, что русские – в составе ЧВК или в качестве военных советников помогают сегодня выбить из Идлиба не только повстанцев, но и турецкие силы.

Эскалация напряженности

Резкий скачек напряжения между Москвой и Стамбулом начался еще в январе, когда Эрдоган, по сути, поставил Москве ультиматум.

"Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса… Наше терпение на исходе. Если удары не будут прекращены, Анкара предпримет все необходимые шаги", – отметил Эрдоган в конце прошлого месяца.

Позже президент Турции прямо обвинил Россию в бомбардировках мирного населения в провинции.

"Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе. Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом Асада и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию", – сказл Эрдоган.

В ответ на наступление Асада при поддержке России турецкая армия открыла огонь. Счет потерям наступавших пошел на десятки, затем сотни. При этом информацию о том, сколько в эти дни было убито русских, воюющих на стороне Асада, не разглашают. Но, учитывая масштабы потерь наступавших, наверняка среди погибших есть и россияне. Потери несут и турецкие войска.

Кремль тем временем устами Пескова обвиняет в происходящем Турцию: якобы турки были обязаны бороться в Идлибе с исламистами, а они этого не делают. Путин тем временем предпочитает отмалчиваться.

"Путин молчит, потому что боится потерять поддержку внутри страны. Недавно было опубликовано исследование Левада-центра. В ходе которого граждане РФ продемонстрировали негативное отношение к участию России в военных операциях за рубежом. То есть сейчас не тот период, когда воинственные реляции поднимали бы рейтинг Путина, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Александр Мусиенко. – Граждане России готовы слушать воинственную риторику, но без практики – они считают, что это слишком дорого им обходится. Тем более, хвалиться России нечем. Названия районов, которые захватывает Асад при помощи россиян, гражданам РФ незнакомы. Что это? Зачем? Но вот когда приходят сообщения об убитых кадровых военных или даже российских наемниках – это близко для россиян. В итоге побед нет, одни потери", – говорит эксперт.

С другой стороны молчание Кремля можно пояснить тем, что Путин пока что ничего не может сделать в данной ситуации: он не имеет такого влияния на Асада, как ему хочется всем показать.

"Как показала практика, давить на Асада у них не получается. Видимо инструментов влияния недостаточно для этого", – говорит Илья Куса.

Будут договариваться

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что Россия и Турция, как минимум, попытаются договориться по Идлибу. Дипломатические и военные контакты в последние дни серьезно активизировались.

"Они будут довариваться. Судя по всему дедлайн – это конец февраля. К концу этого месяца они хотят выйти на какое-то соглашение. Войны никто не хочет, никому это не выгодно. И существующее положение надолго никто затягивать не хочет. Другой вопрос, каким будет это соглашение. Позиции сторон очень отличаются. Анкара требует, чтобы правительственные войска отошли к границам наблюдательных пунктов (на сегодня 4 из турецких 14 окружены восками Асада, – авт). Пунктов. Россия предлагает учитывать "реалии на сегодняшний день". Что в итоге получиться – главная интрига", – говорит Илья Куса.

А вот до еще большей эскалации напряженности между Турцией и Россией дело не дойдет.

"Может, еще немного поиграют мышцами. Но полномасштабного противостояния и полного развала их регионального альянса не будет. Думаю, они выйдут на что-то типа Сочи 2.0 или что-то такое. Дело в том, что, как бы там ни было, для России все же более ценными были отношения с Анкарой, чем с Дамаском. Это понятно – Турция и Россия имеют отношения не только по Сирии, но и по энергетике, по торговле и так далее. Поэтому понятно, что русским гораздо интереснее иметь дело с турками. И с точки зрения зарабатывания денег, и с точки зрения выстраивания региональных "договорняков", – говорит эксперт.

Такого же мнения придерживается и Александр Мусиенко.

"Говорить, что ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в более серьезную конфронтацию между Москвой и Анкарой, как, например, это случилось после уничтожения Турцией российского Су-24 году рано. Хотя не исключено, что стороны продолжат обмениваться острыми заявлениями. А Россия, чтобы нажать на Турцию, может даже ввести санкции на определенные группы товаров. Но стороны будут пытаться договориться. Турецкая политика чрезвычайно прагматичная. Говорить, что они считают Россию своим другом, нельзя. Скорей, они считают ее полезной для себя в качестве рынка для товаров, полезной, как поставщика энергоносителей, оружия. И Анкара постарается отстоять свои позиции в Сирии, не потеряв при этом выгоды от сотрудничества с Россией", – отмечает Александр Мусиенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о результатах визита Эрдогана в Украину. Подробности – в сюжете.

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