Есть ли жена у Путина: в России странно ответили на простой вопрос

Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, который входит в "кремлевский пул" и много лет пишет про Владимира Путина заявил, что президент России тщательно скрывает личную жизнь и имеет на это право.

"Глядя вам в глаза, заявляю – я понятия не имею об этом. Это то, о чем лучше не знать. У человека должна быть частная жизнь, он имеет право на хранение ее внутри себя. У Путина личная жизнь скрыта от посторонних глаз, и от моих-то уж точно", – сказал он в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

По его словам, он также не знает точно, чем занимаются дочери президента Катерина и Мария.

Напомним, Владимир Путин и Людмила Путина объявили в июне 2013 года, что их брак завершен. О своем разводе Путины объявили после посещения балета в Кремлевском дворце. Глава России объяснил развод с Людмилой Путиной тем, что не все готовы к высокой степени публичности, которая предполагает роль статуса супруги политика такого уровня. Людмила Путина в свою очередь объяснила развод тем, что из-за его должности президента России они практически не виделись.

Владимир и Людмила Путины находились в браке с 28 июля 1983 года. У них две дочери – Мария 1985 года рождения и Катерина 1986 года рождения.

В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заверил тогда, что развод Путина с супругой Людмилой не связан с отношениями президента с какой-либо другой женщиной. "Совершенно нетрудно даже неопытным взглядом посмотреть на рабочий график Путина, и вы поймете, что его жизнь никоим образом не связана с какими-то семейными отношениями, она связана только с той ответственностью, которую он несет как глава государства", – заявил Песков.

Позже журналисты выяснили, на какую недвижимость может претендовать бывшая первая леди России.

Между тем, бульварная пресса писала, что после развода Путин будто бы обвенчался с гимнасткой Алиной Кабаевой – есть даже снимки. Ходили слухи и о совместных детях: два сына и дочь. Но гимнастка их рождение опровергала.

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