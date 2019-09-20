"Это был ад, люди горели": в Турции двух детей из России облили горящим маслом

Фото: e1.ru

С россиянами продолжаются беды на турецких курортах. В конце августа умерла 12-летняя девочка после ЧП в Бодруме, россияне похищали яхту стоимостью два миллиона долларов. А теперь стало известно, что в турецком поселке Кестель во время вечернего шоу в ресторане отеля детей из Екатеринбурга облили горящим маслом.

Об этом сообщает e1.ru.

Сообщается, что этой произошло на финальном ужине во время шоу повара. Он допустил ошибку и горящее масло полилось на людей – пострадали восемь человека, среди которых двое детей из РФ.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле. Завтра к ночи, надеюсь, получится отключить капельницы, и мы улетим. В Кольцово, я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался", – рассказал отец пострадавших детей.

В то же время он отметил, что во время происшествия помощь пострадавшим оказывали иностранцы, а его соотечественники – россияне – стояли и снимали происходящее.

Мужчина добавил, что отель взял вину на себя, помог с госпитализацией и взял всей расходы на лечение на себя – как в Турции, так и в РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в Турции погиб 19-летний россиянин – парня сбросили с крыши отеля после дискотеки. Он приехал отдыхать на курорт Сиде вместе со своей мамой. 18 июня был первый день их отдыха, а 23-го числа парень пошел на дискотеку.

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