Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

"Это был ад, люди горели": в Турции двух детей из России облили горящим маслом

20 сентября, 10:46

Пока россияне снимали на телефон, европейцы помогали пострадавшим, рассказал отец детей

Фото: e1.ru

Фото: e1.ru

С россиянами продолжаются беды на турецких курортах. В конце августа умерла 12-летняя девочка после ЧП в Бодруме, россияне похищали яхту стоимостью два миллиона долларов. А теперь стало известно, что в турецком поселке Кестель во время вечернего шоу в ресторане отеля детей из Екатеринбурга облили горящим маслом.

Об этом сообщает e1.ru.

Сообщается, что этой произошло на финальном ужине во время шоу повара. Он допустил ошибку и горящее масло полилось на людей – пострадали восемь человека, среди которых двое детей из РФ.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле. Завтра к ночи, надеюсь, получится отключить капельницы, и мы улетим. В Кольцово, я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался", – рассказал отец пострадавших детей.

В то же время он отметил, что во время происшествия помощь пострадавшим оказывали иностранцы, а его соотечественники – россияне – стояли и снимали происходящее.

Мужчина добавил, что отель взял вину на себя, помог с госпитализацией и взял всей расходы на лечение на себя – как в Турции, так и в РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в Турции погиб 19-летний россиянин – парня сбросили с крыши отеля после дискотеки. Он приехал отдыхать на курорт Сиде вместе со своей мамой. 18 июня был первый день их отдыха, а 23-го числа парень пошел на дискотеку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Турция дети ожоги

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото
Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фотоFun
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)Украина
Освобожденные украинские моряки собрали деньги в помощь российскому политзаключенному
Освобожденные украинские моряки собрали деньги в помощь российскому политзаключенномуУкраина
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причиныПолитика
Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и Афганистану
Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и АфганистануРоссия
Число жертв аварии с автобусом в России возросло
Число жертв аварии с автобусом в России возрослоРоссия

Новости партнеров

Loading...