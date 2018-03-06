"Это не так" – в Кремле отрицают, что Путину помогали писать диссертацию

По мнению пресс-секретаря Пескова, данный вопрос "не нуждается в комментировании"

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин не писал сам свою кандидатскую диссертацию.

Об этом пишет Мeduza.io.

"Здесь нечего комментировать, это не так," – отметил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он прокомментировал слова дочери ректора Горного университета Санкт-Петербурга Владимира Литвиненко, который возглавлял ученый совет, где Путин в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, Ольги Литвиненко.

"Если вы внимательно посмотрите, то ее заявления не носят утвердительного характера и изобилуют сослагательными наклонениями," – добавил Песков.

Напомним, ранее поступала информация, что ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко лично написал диссертацию президента России.

Научную работу Путин защитил в 1997 году в Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко. В то время Путин уже работал в Москве и занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ.

По словам Ольги, ее отец после того, как стал ректором в 1994 году, "организовал незаконный бизнес — изготовление диссертаций". Научные работы писала группа из профессорско-преподавательского состава университета. Кроме того, купившим диссертацию обеспечивалась ее успешная предзащита и защита.

16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык.

Шесть диаграмм и графиков из работы Путина почти полностью совпадают с американскими.