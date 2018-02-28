Financial Times озвучили проблемы, которые стоят перед Владимиром Путиным

Президент РФ может не утруждаться активной предвыборной кампанией

Издание Financial Times рассмотрело данные, которые может использовать российский президент Владимир Путин, и оценило проблемы, с которыми он столкнется при разработке реформ, необходимых стране,

"Судя по опросам общественного мнения, Владимир Путин правильно делает, что не утруждает себя активной кампанией перед президентскими выборами 18 марта: крупнейшие социологические центры России прогнозируют, что он победит, набрав до 70% голосов. Но на этой неделе российский президент наконец расскажет стране, что он намеревается делать в период следующего мандата", – пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле.

В статье говорится также и о санкциях Запада против РФ.

"Однако, несмотря на зловещие предсказания многих западных политиков и аналитиков, Россия не развалилась", – отмечает Хилле.

Так, ввиду санкций банки и компании резко уменьшили зависимость от иностранного долга.

Тем не менее, этого вовсе недостаточно для настоящего и скорого выхода из кризиса, полагает автор материала.

Реальные доходы населения сокращаются вот уже более четырех лет. Уровень бедности превышает 14%, отмечает Хилле.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе. Он считает, что нужно поэтапно отменять ограничительные меры против россиян.

При этом представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны об ослаблении санкций против России.