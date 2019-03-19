Гибель нелегалов в пожаре в Москве: виновнику объявлен приговор

Амалбек Тогузаков проведет 2,5 года в колонии за нарушение правил пожарной безопасности в арендуемых помещениях

Фото: Pixabay

Гибель нелегалов в пожаре в Москве: виновнику объявлен приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b9c/2f3/5c7b9c2f3b495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b9c/2f3/5c7b9c2f3b495.jpg 2019-03-19T11:29:00+02:00 Россия Амалбек Тогузаков проведет 2,5 года в колонии за нарушение правил пожарной безопасности в арендуемых помещениях

Российского предпринимателя Амалбека Тогузакова признали виновным в гибели 12 человек в результате нарушения пожарной безопасности на предприятии и организации незаконной миграции, за что приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии.

Согласно объявленному 19 марта решению суда, мужчина не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности на территории помещений, арендуемых для предпринимательской деятельности.

Кроме того, Тогузаков принял на работу двух иностранных граждан, которые находились в России незаконно.

Таким образом, его признали главным виновником смерти 12 человек, включая младенца, во время масштабного пожара в швейном цеху в Москве в 2016 году, когда выгорело 3 тыс. кв. м помещения. Погибшими оказались рабочие из Центральной Азии, которые работали и жили на территории цеха.

Кроме того, мы писали о пожаре в доме, в котором живут знаменитости в центре Москвы. В результате случившегося погибли восемь человек, а главной подозреваемой в трагедии объявили дочь известного музыканта Юрия Башмета, Ксению.

Также сообщалось о пожаре на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, которому был присвоен вторая из пяти категорий сложности.

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