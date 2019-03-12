Google устранил "ошибку" и "отдал" Крым России

В корпорации разобрались с "технической проблемой", из-за которой оккупированный полуостров отображался украинским

Фото: Flickr

Google устранил "ошибку" и "отдал" Крым России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7bc/194/5c87bc194ab3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7bc/194/5c87bc194ab3b.jpg 2019-03-12T16:05:53+02:00 Россия В корпорации разобрались с "технической проблемой", из-за которой оккупированный полуостров отображался украинским

Отныне компания Google отображает оккупированный Крымский полуостров как принадлежащий России, сообщил 12 марта глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"В картах компании Google Крым полностью определен правильно", – отметил он.

По его словам, российское представительство Google "устранило ошибку" в отведенный для этого месяц, поэтому в настоящее время "вопрос снят с повестки".

Пискарев также пригрозил, что, если аннексированный Крым снова будет отображаться в качестве украинской территории, российские депутаты могут обратиться в уполномоченные органы, напомнив, что за нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов следует административная ответственность (ст.19.10 КоАП РФ).

Напомним, что в январе председатель Государственный Думы РФ Вячеслав Володин предлагал пригласить компанию Google в парламент из-за "неправильного" изображения на картах аннексированного Россией Крыма.

Позже, как мы уже писали, в корпорации обещали исправить ситуацию, когда некоторые российские пользователи разработанных ею карт не видят принадлежность оккупированного Крыма к России.

В ответ на это посол Украины в США Валерий Чалый написал в письме к Google о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире.

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