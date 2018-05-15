Госдума РФ проголосовала за законопроект о контрсанкциях против США

Законопроект о контрсанкциях против США прошел во вторник первое чтение в Госдуме.

Этот рамочный проект закона – "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" – предоставляет президенту и правительству широкие полномочия по введению ответных ограничений политического и экономического характера в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

За его принятие проголосовали все фракции Госдумы.

Ранее Комитет Госдумы по энергетике предупредил, что контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике, что навредит российским компаниям.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".

Напомним, в Госдуме предлагают сажать в тюрьму за исполнение антироссийских санкций.