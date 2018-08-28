Грибы от Шойгу есть не стал: появилось видео с Путиным на отдыхе в горах

Российский лидер погулял по горам, собирал ягоды, а также плавал на лодке по Енисею

Президент РФ Владимир Путин провел отдых в Республике Тыва вместе с некоторыми из чиновников. Соответствующее видео выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Сиирнов.

"Гриб от Шойгу Путин есть не стал, только собственноручно собранную чернику. Подножный корм в горах Тывы", – написал он.

Российский лидер погулял по горам, собирал ягоды, а также плавал на лодке по Енисею.

"Вот это да! Сказочный лес": Путин в Тыве pic.twitter.com/n4zupGQUIx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2018 г.

Гриб от Шойгу Путин есть не стал, только собственноручно собранную чернику: Подножный корм в горах Тывы pic.twitter.com/HciBNWekFO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2018 г.

На отдыхе с президентом РФ находились глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, директор заповедника и местный чиновник.

Отметим, немногим ранее мы публиковали также фото, как Путин прогулялся в горах Тувы в компании Шойгу.

Напомним, в августе прошлого года Путин также выбрал местом отдыха Туву, где загорал и рыбачил. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки президент РФ два часа "гонялся за щукой", покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода "не прогревается выше 17 градусов".

Позже пользователи сети жестко высмеяли рыбалку российского лидера и отдых с голым торсом. Так, по версии пользователей сети, Путина чуть не съел лидер российской оппозиции Алексей Навальный в виде акулы, а также портрет с голым торсом российского президента появился у Натальи Поклонской.