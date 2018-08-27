Путин прогулялся в горах Тувы в компании Шойгу

"Президент провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами", — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Также в поездке участвовали руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Напомним, в августе прошлого года глава РФ также выбрал местом отдыха Туву. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки Путин два часа "гонялся за щукой", покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода "не прогревается выше 17 градусов".

Позже пользователи сети жестко высмеяли рыбалку российского лидера и отдых с голым торсом. Так, по версии пользователей сети, Путина чуть не съел лидер российской оппозиции Алексей Навальный в виде акулы, а также потрет с голым торсом российского президента появился у Натальи Поклонской.

Сам президент России в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на вопрос о "голых" фотография на отдыхе. Как объяснил Владимир Путин, он не видит ничего плохого в этом.