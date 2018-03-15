Путин построил фашизм, а расхлебывать все будут потомки: Слава Рабинович о будущем России

О том, для чего Владимир Путин на президентских выборах в России добивается явки и результата в пределах 70%, кто остановил развитие капитализма и демократии в РФ, почему путинский режим можно считать гибридом фашизма и бандитского феодализма, в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский финансист Слава Рабинович.

- Какие вызовы перед Россией порождает Путин и еще шесть лет его пребывания у власти?

- Очередная спецоперация Путина по продолжающейся узурпации власти означает цементирование отсутствия механизма сменяемости этой самой власти. Дело в том, что власть никогда не бывает несменяемой. Она сменяема в силу биологических и исторических причин. Но в Российской Федерации уже прописан конституционный механизм сменяемости власти. Он теоретически сконструирован таким образом, как это сделано в большинстве нормальных демократических стран мира. При демократии сменяемость власти должна носить мирный характер, как это происходит в США, в остальных странах G7 и большинстве стран G20. Мы ставим за скобки Китай, но мы знаем, что Бразилия – демократическая страна, а Индия является одной из самых больших демократий в мире. Это еще и страны БРИКС.

Этот механизм сменяемости важен, он помогает устойчивости политического строя, политической элите, как выражается Екатерина Шульман, всем акторам – экономическим субъектам, финансовой системе и населению, помогает с какой-то долей вероятности прогнозировать, что будет дальше со страной. Например, не будет ли потрясений, ведущих к смутам, революциям и всем прелестям, которые сопутствуют этим процессам.

Даже если смотреть на пример Украины, узурпация власти и преступления Виктора Януковича и его клики, на самом деле, и привели к революции, жертвам, уничтожению финансовой системы на какое-то время. Все мы знаем, что украинская банковская система во время и после Революции Достоинства была разрушена. Для того, чтобы избежать всех этих катаклизмов, существует сменяемость власти.

Когда Путин идет на свой фактически пятый срок, он цементирует факт отсутствия сменяемости власти. Он выдает будущим и нынешним поколениям большую цену за расхлебывание этой ситуации. После него жизнь продолжится. Мир не умрет в термоядерной катастрофе, как он рассказывает и намекает по телевидению. Но после путинской ОПГ ценник расхлебывания всего этого ужаса будет гораздо выше. Этот ценник может быть просто высоким, а, возможно, и исключительно высоким, включая распад страны и некое подобие гражданской войны. Для государства со вторым по величине в мире ядерным арсеналом это все очень опасно. Не говоря уже о финансовом благополучии российских домохозяйств.

- Когда был начат путинский демонтаж?

- Официально Путин был гарантом Конституции в первый период – с 2000 по 2008 годы, хотя законность его пребывания на должности можно оспаривать и тогда. Уже в те годы он начал демонтаж конституционного строя РФ.

Конституционный строй РФ основан на нескольких главных китах. Например, это не только разделение ветвей власти, но и само их существование. Он уничтожил не только их независимость, но и сами ветви власти. В России уничтожена судебная система: то, что есть сейчас – это не суды. Уничтожена законодательная ветвь власти. Госдума и Совет Федерации – это не парламент. Путин уничтожил и исполнительную власть, сам институт президентства и должность президента. Вместо этого он возвысил де-факто абсолютно нелегитимный орган власти – Администрацию президента РФ. Она рулит парламентом, судами, выборами, всем. Это абсолютно противозаконно.

Еще один кит – честные, свободные, демократические выборы. Их почти никогда не было в России, но они хотя бы развивались по какой-то траектории, с точки зрения прилагательных, которые я сейчас использовал чуть выше. Еще один кит – это сам институт сменяемости власти. Эти институты уничтожены. Путин демонтировал конституционный строй России.

Поэтому я не призываю к революции и тому подобному, я призываю к восстановлению конституционного строя и говорю, что Путин – международный террорист, военный преступник, государственный и должностной преступник. Он и его подельники узурпировали власть в РФ, вопреки Конституции, и демонтировали конституционный строй.

- А что, на Ваш взгляд, будет дальше?

- Путин доживет до т.н. "выборов" без удара табакерки ему в висок. Он переживет 18 марта. Интересно, как он переживет условное 19 марта? Потому что в России есть критическая масса людей, которая не будет сидеть просто так на диване и бояться, как их приучали все последние годы. Знаете, "дом для уточки", виллы и виноградники в Италии (элементы из расследований Алексея Навального про имущество Дмитрия Медведева – ред.), нелегальные благотворительные фонды – даже это все вызвало беспрецедентные протесты сторонников Навального, которые прошли в марте и июне 2017 года. Это все происходило в рекордном для таких выступлений количестве городов – больше 100. На улицы вышло больше 100 тысяч человек по всей России.

Акции протеста в России. Фото: AFP

Навальный призвал к бойкоту выборов, к забастовке избирателей. Я поддерживаю эту идею. Однако также поддерживаю тактику максимального наблюдения за этой спецоперацией. Я понимаю логику Навального. Она проста, мы не признаем эти псевдовыборы и их результат. Но нужно выявить масштабы фальсификации и накрутки явки. Путин добивается формулы 70 процентов явки и 70 процентов "за" Путина.

- Для чего эти 70% на 70%?

- Для того, чтобы подтвердить своей ОПГ мандат на практически референдумный процент. Если за Путина голосует больше 50% избирателей, это говорит о том, что путинская ОПГ может и дальше на него полагаться. Ведь Путина "поддерживает" не только его окружение, но и российский народ. Ну, и создание иллюзии легитимности у международного сообщества. Наблюдатели будут выявлять фальсификации и позволят сорвать маску легитимности.

Нужно помнить, что наблюдение за выборами важно и с точки зрения будущих выборов. Путинская ОПГ у власти не будет вечно. Будут выборы мэра Москвы, будут местные выборы и, когда-нибудь, честные выборы президента. Поэтому наблюдателей нужно тренировать, когда есть хоть какая-то возможность.

- В каком состоянии в это время будет экономика?

- Существующая экономика и финансовая система в России – не жилец. Во времена Ельцина было установлено подобие демократии, развивающаяся демократия росла в условиях кризиса, были моменты регрессии, но страна шла в исторической перспективе в более или менее правильном направлении. Были и издержки. Именно тогда зародились автократия, фальсификация выборов, олигархат, который был создан ельцинской "семьей", была война в Чечне. Но, тем не менее, многие страны проходили через крушение империи и выходили из диктатуры. И у всех был сложный путь. В этом смысле можно сказать, что в РФ была развивающаяся демократия. При ней был капитализм, который тоже развивался хаотично, была проведена преступная, мошенническая и несправедливая приватизация. Но, тем не менее, основной исторический вектор был в сторону развития капитализма. И Камбоджа красных кхмеров, и Китай времен Мао Цзэдуна, и Вьетнам в свое время – все эти страны не могли одним скачком перейти к стандартам G7. Но, тем не менее, через некоторое время главные инвестиционные банки открыли свои офисы в России, огромное количество стартапов и компаний, которые начали деятельность в 1990-х, сделали первичные публичные размещения своих акций на биржах Запада.

Напомню, что, например, "Ростелеком" был одной из первых компаний, которая попала на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Полностью частная компания "ВымпелКом" – это вообще было первое IPO какой-либо российской компании на бирже в Нью-Йорке, если я правильно помню хронологию. Экономика развивалась динамично. Можно даже сказать, что в то время это был развивающийся капитализм.

- Что случилось при Путине?

- До Путина в России был развивающийся капитализм и развивающаяся демократия. Но примерно со второй половины 2003 года Путин начал активно демонтировать как развивающуюся демократию, так и капитализм. Развивающаяся демократия была заменена фактически настоящим фашизмом. Если взять "Википедию", энциклопедии, критерии Умберто Эко, другие определения фашизма, то вы увидите, что я прав. Путин демонтировал развивающуюся демократию и установил фашизм.

С другой стороны, он демонтировал развивающийся капитализм и построил то, что я называю бандитским неофедализмом. Причем не просто феодализм, потому, что при феодализме были правила. И не просто неофеодализм, что означает новые правила. Я говорю именно о бандитском неофеодализме, потому что в нем правил нет, узурпирована власть, а экономические рычаги отданы окружению Путина. Де-факто "приватизирован" российский бюджет, де-факто "приватизирован" весь силовой аппарат подавления. На частной службе у путинской ОПГ находятся те организации, которые в нормальном государстве находятся на службе именно государства и народа. Я имею в виду весь аппарат МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии и весь аппарат армии. Это все за счет налогов. Все это "приватизировано" Путиным.

Что мы видим с Кириллом Серебрениковым, Олегом Сенцовым, Эльдаром Дадиным, Улюкаевым (Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития, приговоренный за взятку к 8 годам строгого режима – ред.), с Никитой Белых… Я не испытываю особых симпатий к бывшему члену путинской ОПГ Улюкаеву, но что это, "суд" над ним был судом? Это все говорит о том, что у нас бандитский неофедализм. Капитализм не совместим с фашизмом. Но с фашизмом совместим бандитский неофеодализм. Бандитский неофедализм не совместим с благосостоянием граждан и народа – источника власти.

Мне интересно, когда в РФ наступит коллапс? Что будет с путинской ОПГ, когда у них закончатся деньги? Сейчас Резервный фонд уже полностью потрачен. ФНБ тоже тает. Когда Путин провел огосударствление экономики, когда 7 человек из 10 получают деньги от государства в той или иной форме, меня интересует, что будет, когда не будет денег для того, чтобы им платить? Что будет, когда дальнейшее падение доходов населения, отсутствие прибылей и наличие убытков у большинства компаний сделает невозможным содержание кредитов? Для населения – потребительских, ипотечных и автокредитов, а для компаний – обслуживание корпоративных займов, синдицированных банковских кредитов и облигаций. Что будет тогда с банковской системой? Когда банковская система рухнет, то единственное, что останется для путинской ОПГ – спасти три системообразующих банка. Например, "Сбербанк", ВТБ и условно – "Газпромбанк".

У путинской ОПГ нет возможности печатать доллары и сделать то же, что американцы делали по "плану Полсона" в 2008 году, когда сделали огромную денежную эмиссию. У Путина такого рычага нет. Вашингтонский эмиссионный центр может печатать доллары, которые хотят приобрести все остальные правительства, центральные банки и люди в мире. А Путин печатает рубли, которые такого спроса не имеют. Соответственно, он может "спасти" три банка, напечатав рубли, но он уничтожит рубль на некоторое время. Грубо говоря, если "Сбербанк" прокредитовал половину российской экономики, если это все взорвется, и все остальные банки взорвутся на кросс-рисках, то я не знаю, сколько надо напечатать рублей. Конечно, сколько надо, столько они и напечатают, но рубль обвалят.

Это будет кризис, который Россия, возможно, еще и не видела в постсоветское время. И этот кризис будет проходить при отсутствии механизма конституционной сменяемости власти. Ведь он уничтожен. Когда будет уничтожено благосостояние домохозяйств, люди выйдут на улицу и в 320 моногородах, и в малых городах, и в городах-милионниках, и в обеих столицах. При этом я не сомневаюсь, что путинская ОПГ не отдаст власть мирно. Они попытаются подавить эти выступления Росгвардией. Что дальше? Один Господь ведает.