Путин о ядерной войне: Зачем нам такой мир, где не будет России

Российский лидер объяснил, что будет, если кто-то попытается уничтожить его страну

Президент России Владимир Путин считает, что его страна нужна человечеству и ядерную войну лучше не развязывать. Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018", часть которого опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России", – сказал Путин.

Главная цитата фильма "Миропорядок-2018".

Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России? pic.twitter.com/uSO3f86baf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2018 г.

В комментариях к словам российского президента пользователи сети озвучили свою версию смысла этой фразы.

"По такой логике он нажмет кнопку перед смертью: "Зачем такой мир, если там не будет меня".

"РФ – это раковая опухоль мира и ее нужно удалить, иначе мир обречен на страшные мучения и агонию".

Путин также отметил, что у Запада всегда начинается паника, как только Россия становится мощным государством.

"И начинались санкции, попытки сдержать развитие нашей страны", – подчеркнул президент РФ.

Путин: Всегда так было – как только Россия становилась мощным государством, возникала паника у всех наших партнеров. И начинались санкции, попытки сдержать развитие нашей страны pic.twitter.com/svKpsw1pRy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2018 г.

Напомним, в недавнем обращении к Федеральному собранию Путин объяснил, в каком случае Россия может ударить ядерным оружием.