Путин о ядерной войне: Зачем нам такой мир, где не будет России

Сегодня, 16:00

Российский лидер объяснил, что будет, если кто-то попытается уничтожить его страну

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин считает, что его страна нужна человечеству и ядерную войну лучше не развязывать. Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018", часть которого опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России", – сказал Путин.

В комментариях к словам российского президента пользователи сети озвучили свою версию смысла этой фразы.

"По такой логике он нажмет кнопку перед смертью: "Зачем такой мир, если там не будет меня".

"РФ – это раковая опухоль мира и ее нужно удалить, иначе мир обречен на страшные мучения и агонию".

Путин также отметил, что у Запада всегда начинается паника, как только Россия становится мощным государством.

"И начинались санкции, попытки сдержать развитие нашей страны", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, в недавнем обращении к Федеральному собранию Путин объяснил, в каком случае Россия может ударить ядерным оружием.
Россия, Путин, мир, ядерная война
Источник:

"Сегодня"

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