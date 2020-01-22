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Известная пропагандистка Кремля попала в реанимацию: что произошло

22 января, 15:50

У Симоньян проблемы с легкими - в "скорой" у нее диагностировали спонтанный пневмоторакс

Маргарита Симоньян. Фото: Facebook

Маргарита Симоньян. Фото: Facebook

Главного редактора "рупора Кремля" – канала Russia Today – Маргариту Симоньян срочно госпитализировали в институт имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщают росСМИ.

Сама Симоньян попровергла сообщения ряда СМИ о том, что у нее сердечный приступ.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", – написала она в Telegram.

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Тем временем Telegram-канал Baza, сообщает, что у Симоньян проблемы с легкими – в "скорой" у нее диагностировали спонтанный пневмоторакс. Это когда вокруг легких резко скапливается воздух.

"Обычно больной испытывает резкую боль в груди, поэтому пневмоторакс реально спутать с проблемами с сердцем. Маргарита сейчас в реанимации для экстренных больных, врачи решают, как проводить лечение – возможно, понадобится операция", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалалось, что из Украины депортировали и на три года запретили въезжать в страну российской пропагандистке Маргарите Бондарь, которая работала на входящее в состав российского конгломерата Russia Today издание "Украина.ру".

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Россия Russia Today Симоньян

Источник: Сегодня

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