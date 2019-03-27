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Из Украины депортируют пропагандистку Кремля

Сегодня, 18:22

Маргарита Бондарь на камеру призналась в том, что писала заказные материалы, очерняющие Украину и украинскую власть

Маргарита Бондарь
Маргарита Бондарь. Фото: СБУ
Из Украины депортируют пропагандистку Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba0/336/5c9ba03362017.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba0/336/5c9ba03362017.jpg Украина Маргарита Бондарь на камеру призналась в том, что писала заказные материалы, очерняющие Украину и украинскую власть

Государственная миграционная служба Украины приняла решение депортировать из страны с последующим трехлетним запретом на въезд российскую пропагандистку Маргариту Бондарь, которая сама позиционирует себя как правозащитницу.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, соответствующее решение основано на том, что, работая по заказу входящего в состав российский пропагандистский конгломерат "Россия сегодня" издания "Украина.ру", Бондарь "систематически распространяла в сети интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации на Украине", "публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы".

"Согласно экспертному заключению специалистов министерства культуры Украины, содержание указанных публикаций способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Кроме того, на сайте ведомства выложили видео с признанием Бондарь в том, что она занималась пропагандой по заказу "рупора Кремля":

Напомним, что в Одесской области в пункте пропуска "Маяки" пограничники не пустили в Украину российского актера Антона Макарского за то, тот в 2015 году посещал оккупированный Россией Крым.

Кроме того, в прошлом августе сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили в Украину российского дипломата, которому запрещен въезд.

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Тег журналистка, Russia Today, депортация, пропаганда, фейки

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