"Мракобесные решения": Кобзон отреагировал на лишение украинских наград

Сегодня, 22:38

Певец заявил, что уже давно отрекся от всех украинских наград

Иосиф Кобзон. Фото: архив
Иосиф Кобзон. Фото: архив

Российский певец Иосиф Кобзон, которого указом президента Украины лишили всех украинских государственных наград, отреагировал на такое решение украинской власти.

Кобзон в интервью отметил, что уже давно отрекся от всех украинских наград, сообщает ФАН.

"Два года назад я сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власть с опозданием принимает какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать", – отметил Иосиф Кобзон. 

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в соответствующем указе Порошенко, обнародованном на сайте президента Украины в ночь на пятницу.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО, которое вводится в действие данным указом президента, помимо прочего предусматривает, что в приложении 1 к решению СНБО от 28 апреля 2017 года (№133) исключаются позиции 975 и 993. Согласно решению СНБО санкции применены к физическим лицам согласно приложению 1 и к юридическим лицам согласно приложению 2.

Российский певец неоднократно посещал боевиков на Донбассе и высказывал поддержку агрессии России против Украины. В Донецке он даже спел вместе с главарем боевиков Александром Захарченко.

Иосифу Кобзону запрещен въезд в Украину, целый ряд украинских городов лишили его звания "почетного гражданина".
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