"Мракобесные решения": Кобзон отреагировал на лишение украинских наград
Певец заявил, что уже давно отрекся от всех украинских наград
Российский певец Иосиф Кобзон, которого указом президента Украины лишили всех украинских государственных наград, отреагировал на такое решение украинской власти.
Кобзон в интервью отметил, что уже давно отрекся от всех украинских наград, сообщает ФАН.
"Два года назад я сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власть с опозданием принимает какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать", – отметил Иосиф Кобзон.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в соответствующем указе Порошенко, обнародованном на сайте президента Украины в ночь на пятницу.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
Решение СНБО, которое вводится в действие данным указом президента, помимо прочего предусматривает, что в приложении 1 к решению СНБО от 28 апреля 2017 года (№133) исключаются позиции 975 и 993. Согласно решению СНБО санкции применены к физическим лицам согласно приложению 1 и к юридическим лицам согласно приложению 2.
Российский певец неоднократно посещал боевиков на Донбассе и высказывал поддержку агрессии России против Украины. В Донецке он даже спел вместе с главарем боевиков Александром Захарченко.
Иосифу Кобзону запрещен въезд в Украину, целый ряд украинских городов лишили его звания "почетного гражданина".