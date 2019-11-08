Кадыров предложил убивать за сплетни в соцсетях: Кремлю все равно

Рамзан Кадыров / Фото: AFP

Глава российской республики Чечня Рамзан Кадыров, который еще в прошлом году обещал завершить политическую карьеру, призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете, но в Кремле решили закрыть на это глаза.

Об инциденте сообщили в BBC, опубликовав видеозапись выступления Кадырова на недавнем заседании правительства Чечни с субтитрами.

"Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, запугивая, ничего не получится", – говорит чеченский лидер на видео.

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В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать снятый ролик, отказавшись считать его первоисточником. При этом он заверил в том, что ему ничего не известно об этих заявлениях, и с оригинальными расшифровками выступления Кадырова он также незнаком.

Песков добавил, что Кремль не станет проверять заявления чеченского главы.

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В то же время, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов обвинили журналистов в клевете, заявив, что они "знают чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским". По его словам, Кадыров обещал "навести порядок и остановить тех, кто раздувает вражду, сеет ложь".

Напомним, в прошлом году Рамзан Кадыров также обещал убить жителей Ингушетии, которые протестовали против передачи пограничных земель их республики Чечне.

А несколько месяцев назад у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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