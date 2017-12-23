Как пресс-секретарь Путина квартиру в Париже купил: новое расследование Навального

Песков назвал клеветой сообщения о покупке им квартиры в Париже за 1,7 миллиона евро

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова владеет квартирой в Париже за 1,7 миллиона евро. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

Как объясняет Навальный, расследование было затеяно, чтобы найти нечто дорогое, что Песков не смог бы объяснить подарком жены Татьяны Навки. Как выяснил оппозиционер, в Париже бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская купила квартиру за почти 2 миллиона евро. Екатерина — новоиспеченная чиновница, которая работает в Россотрудничестве.

Сообщается, что после развода Екатерина с детьми переехала на ПМЖ в Париж, где она восстанавливает свой дворянский статус и вписалась в общество русских аристократов.

Квартира располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Между Булонским лесом и набережной Сены, всего в паре километров от Эйфелевой башни. Ее площадь 180 квадратных метров — там есть прихожая, гостиная, четыре спальни, три санузла, прачечная и балкон.

Куплена квартира в сентябре 2016-го, оформлена на французское юрлицо SIRIUS, 75% которого принадлежат Екатерине Солоцинской, а 25% — ее дочери Лизе Песковой. Стоимость недвижимости составляет 1,7 млн евро.

Как выяснил Навальный, 1,3 млн евро были внесены сразу, остальные 470 тысяч взяты в ипотеку в отделении банка ВТБ во Франции. Деньги безработная на тот момент Солоцинская задекларировала как собственные, при этом ее доходы с 2009 по 2013 год колебались по официальным декларациям от 2 до 6 млн рублей в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Он вам не Димон-2: Навальный выпустил новое видео о рублевской усадьбе Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это уже заявил, что информация о покупке им квартиры в Париже не соответствует действительности. Его слова приводит RT.

"Нечего комментировать. Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже, — это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать", — сказал Песков.

У Лизы Песковой реакция на расследования появилась лишь в инстаграме. Она оставила комментарий "У кого-то бомбит", плачущий от смеха смайлик и тег #Навальный.

Ранее сообщалось, что Песков объяснил, почему Путин не называет Навального по фамилии.

На это российский оппозиционер выступил с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Навальный отметил, что Путин в течение нескольких лет боится произнести его фамилию вслух.

Также сообщалось, что Навальный пообещал не критиковать Собчак, чтобы "не доставлять удовольствия" Кремлю.