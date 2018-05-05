Как работает пропаганда РФ и почему в Чехии не рады "Ночным волкам": обзор зарубежных СМИ

Президента США призывают пересмотреть протекционистскую позицию в экономике, американское издание объяснило, почему важно изучить новые фотографии северокорейского лидера, а в Британии задумались о недостаточно активном ответе на российскую пропаганду. Детальнее – в нашем обзоре зарубежной прессы.

"Ночным волкам" в Чехии не рады

Российский байкерский клуб "Ночные волки", которые близки к российскому президенту Владимиру Путину и активно поддерживают его политику, в преддверии 9 мая едет в Чехию, сообщает Lidovky.cz.

Участники "Дорог победы", как байкеры назвали свой мотопробег из России в Берлин, хотят во время своего путешествия по Европе посетить места захоронений советских солдат времен Второй мировой войны.

Однако некоторые чешские политики, а также МВД против пребывания "Ночных волков" в Чехии, хотя публично и не берутся об этом заявить.

"Из-за активного участия банды в аннексии Крыма и явной причастности к дестабилизации Восточной Украины банда и ее лидер Александр Залдостанов с 2014 года фигурируют в санкционном списке США", – говорится в материале.

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Кроме того, издание пишет, что в последние годы эта группировка все больше ориентируется на российский национализм и православие. Негативно к приезду группы российских мотоциклистов относится и Министерство иностранных дел Чехии.

"Мы не считаем, что члены этой группы каким-либо образом представляют павших и их семьи. Эта группа, скорее, известна своими скандалами и криминальными связями, а не уважением к памяти жертв Второй мировой войны", — рассказала пресс-секретарь МИД Чехии Ирена Валентова.

Как работает российская пропаганда

Дело об отравлении Скрипалей – наглядный пример того, что Кремль отказался от традиционной дипломатии, а его зарубежные эмиссары – теперь "тролли на полной ставке", отметил журналист The Guardian Люк Гардинг.

"Тактический арсенал Москвы включает в себя сарказм, отрицание, инсинуации и шумные контробвинения", – говорится в статье.

"Дэвид Кларк, в прошлом советник по особым вопросам ныне покойного министра иностранных дел Робина Кука, сказал, что российская стратегия состоит в том, чтобы завлекать людей в "чащу из зеркал", – пишет Гардинг.

Как рассказал, в свою очередь, Кларк, существует "бесконечная закольцованная цепочка дезинформации и поспешных мнений".

Автор статьи полагает, что Министерство иностранных дел Великобритании в порядке отпора пока совершает "только лилипутские шаги, например распространило мини-фильм, где разъясняется, как Москва распространяет выдуманные истории".

"Советник по национальной безопасности сэр Марк Седуилл пошел на необычный шаг – обнародовал секретные разведданные", – пишет автор, напоминая о письме Седуилла генсеку НАТО Столтенбергу по поводу отравления Скрипалей.

И все же Даунинг-стрит критикуют за слишком медлительную реакцию. Британскому правительству, по словам Кларка, следует "открыть глаза российским гражданам на многочисленные злоупотребления Кремля в его стране".

"Пока я не вижу признаков того, что мы активно даем сдачи", – сказал Кларк.

Южнокорейская газета заинтересовалась ростом Ким Чен Ына

Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.

После того, как в 2011 году Ким Чен Ын пришел к власти и вплоть до поездки в Китай в марте нынешнего года, он, насколько известно, никуда не выезжал из Северной Кореи, напоминает журналист The Washington Post Адам Тейлор.

"Это означает, что после его прихода к власти практически все фотографии и видеозаписи Кима, изучаемые иностранными аналитиками, поступают из северокорейских государственных СМИ. Эти СМИ вряд ли станут показывать Кима в любом виде, кроме самого лестного, – и действительно, многие его фото, как представляется, отредактированы на компьютере", – говорится в статье.

Между тем по достоверным изображениям и бытовым подробностям можно вычислить состояние здоровья Ким Чен Ына и его физические характеристики.

"Эти детали могут по-настоящему пригодиться при разработке курса в отношении Северной Кореи: например, если Ким серьезно болен, возникнут вопросы, насколько прочно его лидерство и какова "очередь престолонаследия" в Пхеньяне", – пишет издание.

Автор отмечает, что для династии Ким рост – больной вопрос. Некоторые западные источники утверждают, что Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера, носил обувь со скрытым подъемом, чтобы казаться выше, а один эксперт заключил, что на истинный рост Кима – всего 5 футов 4 дюйма, то есть 157 см.

Журналист обнаружил в статье Chosun Ilbo еще две дурные вести: предполагаемый индекс массы тела Кима – 45 единиц, "нездорово высокий".

"А когда он прохаживался, казалось, что у него затруднено дыхание, хотя эксперты сочли, что это могло быть от нервов", – пишет издание.

Американские экономисты обратились к Трампу

На фоне спора о ввозных пошлинах США на изделия из стали и алюминия американские экономисты решили напомнить Дональду Трампу о ворзможных негативных последствиях агрессивного протекционизма в экономике.

"В 1930 году 1028 экономистов призвали Конгресс США отклонить протекционистский Закон Смута-Хоули о пошлинах. Сегодня американцы сталкиваются с множеством новых действий протекционистского характера, включая угрозы выхода из торговых соглашений, ничем не обоснованные призывы к изменению тарифов в ответ на торговые дисбалансы и введение новых пошлин на стиральные машины, солнечные батареи и даже на сталь и алюминий, которые используются американскими производителями", – говорится в письме.

Экономисты напомнили, что тогда, в 1930 году Конгресс США не прислушался к советам, что привело к кризису в экономике. Подписавшие новое обращение к Трампу экономисты и преподаватели экономики призвали президента США "не повторять эту ошибку".

"С 1930 года многое изменилось – к примеру, сегодня торговля играет гораздо более значимую роль в нашей экономике – но фундаментальные экономические принципы, изложенные ранее, остались прежними", – отмечается в письме.

По материалам "ИноСМИ", "InoPressa".