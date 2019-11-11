Книга с автографом российского ученого-маньяка ушла с молотка за 20 тысяч

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Известный российский журналист Александр Невзоров выставил на продажу книгу преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки, c его автографом. В настоящее время она уже куплена за 19 950 рублей (около 7700 грн), сообщает телеканал "360".

"Мне дарят кучу книг — исторических, психологических. Я говорю, заберите от меня макулатуру. Даром никто не брал. Стоило одному из авторов кого-то зарезать, и книгу немедленно готовы купить за любые деньги", — заявил Невзоров.

Напомним, в Санкт-Петербурге из реки Мойки утром 9 ноября извлекли мужчину с двумя отчлененными женскими руками . Им оказался 63-летний историк, доцент государственного университета Олег Соколов.

Аспирантка Анастасия Ещенко была убита своим преподавателем, предположительно, в четверг, 7 ноября. Соколова задержали, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Меру пресечения Соколову изберут сегодня, 11 ноября.

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