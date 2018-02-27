"Кокаиновое дело" российского МИДа: организатор поставок часто бывал у россиян в Аргентине

Бизнесмен из Германии Андрей Ковальчук мог свободно заходить на территорию дипмиссии и называл себя человеком, близким к спецслужбам

Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины часто бывал в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на источник.

По его словам, бизнесмен из Германии Андрей Ковальчук мог свободно заходить на территорию дипмиссии и называл себя человеком, близким к спецслужбам.

Полтора года назад на территории посольства России в Аргентине были обнаружены почти 400 килограммов кокаина. Как сообщили власти Аргентины, вместо наркотиков в Москву отправили муку. В результате в декабре прошлого года в России были задержаны три человека. Свою вину они отрицают.

Ранее сообщалось, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

По информации СМИ, экс-глава ФСБ России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданов с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин.