Аргентинский "кокаин" в Россию доставил экс-директор ФСБ – западные СМИ

Чемоданы с мукой вместо кокаина были доставлены на самолете экс-главы ФСБ

Бывший директор Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданы с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин, найденный российским послом в Аргентине Виктором Коронелли в декабре 2016 года в диппочте. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Напомним, после проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили GPS-датчики.

Как отмечено в сообщении, багаж, принадлежащий бывшему сотруднику посольства Али Абьянову, из-за его увольнения находился на складе почты около года, до тех пор, пока от Абьянова не поступил запрос доставить чемоданы в Россию.

Экс-глава ФСБ Патрушев в декабре 2017 года посетил Аргентину. Официальной целью визита стала встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри, однако Патрушев имел еще и тайную миссию, отмечено в сообщении The Telegraph.

Через четыре дня после визита Патрушева в Аргентину полиция арестовала двух лиц, которые пытались забрать груз в России – Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова.

Основной этап операции закончился в Аргентине 21 февраля – был арестован сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюка а также местный механика российского происхождения Александр Чикало.

Задержать предполагаемого главаря группировки, фигурирующего в деле как "мистер К", не удалось.

Напомним, в диппочте российского посольства в Аргентине было найдено 12 сумок с 389 килограммами.кокаина.

Ранее, Министерство иностранных дел России прокомментировало инцидент с наркотиками в посольстве Аргентины, акцентировав внимание на совместной операции правоохранительных органов Аргентины и России по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок.

Также напомним, в Великобритании на частном самолете нашли полтонны кокаина.