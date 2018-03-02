"Кокаиновое дело" российского МИДа: суд в Германии отправил под арест ключевого фигуранта дела

Сегодня, 19:52

Из-за тяжести обвинения немецкий суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении российского предпринимателя под залог

Наркотики в посольстве России в Аргентине. Фото: elancasti.com.ar
Наркотики в посольстве России в Аргентине. Фото: elancasti.com.ar

Суд Германии отправил под арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука до принятия решения по запросу России о его выдаче, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Немецкий суд посчитал, что Ковальчук должен находиться под стражей на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. Суд не усмотрел нарушений закона в отношении него, признав, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом", – сказал адвокат.

Он отметил, что из-за тяжести обвинения немецкий суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении российского предпринимателя под залог.

"Защита предложила рассмотреть вопрос об освобождении Ковальчука под залог, но судья сказала "нет, в данном случае это бесполезно, так как предъявлено очень серьезное обвинение", – сказал Жеребенков.

Он уточнил, что под стражей Ковальчук будет находиться в городской тюрьме Берлина.

В суде фигурант просил не заключать его под арест и обещал являться по первому требованию полиции.

По словам Жеребенкова, Ковальчук против экстрадиции его в Россию, российский запрос о его высылке немецкий суд рассмотрит в обычном режиме.

"Он отказался от ускоренного порядка рассмотрения запроса, что означает, что он против экстрадиции. В связи с этим суд Германии принял решение рассмотреть этот вопрос в обычном режиме", – сказал он.

Жеребенков уточнил, что в связи этим рассмотрение вопроса об экстрадиции может занять "минимум шесть месяцев".

Ковальчук был задержан накануне в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. В РФ Ковальчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола и заочно арестован в рамках расследования так называемого "кокаинового дела".

Российские правоохранительные органы считают его главным фигурантом дела – организатором контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ.

Ранее сообщалось, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

Также сообщается, что предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины часто бывал в российском посольстве в Буэнос-Айресе.
Аргентина, суд, кокаин

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